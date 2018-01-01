الجيش الايراني يختبر بنجاح قذيفة " لبيك 1 " الصاروخية بنجاح

جهينة نيوز

اعلن قائد القوة البرية التابعة للجيش الايراني " العميد كيومرث حيدري" ، عن نجاح قذيفة " لبيك 1" الصاروخية النقطية، والقوة المدفعية القتالية المتحركة في اصابة الاهداف المحددة لها خلال مناورات "محمد رسول الله" ( ص ) المشتركة.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح العميد حيدري قائلا، انه خلال المرحلة الاولى من مناورات "محمد رسول الله" ( ص ) المشتركة، فقد قامت الوحدات القتالية المتحركة التابعة للقوة البرية للجيش الايراني بأداء مهامها المحددة بكل نجاح.

وحول طبيعة المناورات التي انطلقت جنوب شرقي البلاد ومنطقة سواحل مكران، نوّه القائد العسكري الايراني الى ان هذه المناورات تحتوي على ميزتين؛ الاولى هي ان كافة المعدّات والاجهزة المستخدمة فيها محلية ومصنعة لدى وزارة الدفاع وعلى ايدي العلماء الايرانيين الكفوئين، والاخرى ان كافة التقنيات والتكتيكات المتبعة في هذه المناورات اعدّت بواسطة القادة العسكريين والمسؤولين لدى القوة البرية التابعة للجيش الايراني