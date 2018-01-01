إطلاق صاروخ زلزال2 على مرابض المدفعية السعودية بنجران

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، صاروخًا من نوع زلزال2 محلي الصنع على مرابض مدفعية الجيش السعودي بقطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري بحسب "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ زلزال 2 مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع نهوقة.

ووفقًا للمصدر فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وحقق إصابات مباشرة في صفوف وعتاد الجيش السعودي في الموقع المستهدف.

وكانت قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت اليوم قصفًا مدفعيًا على رقابة موقع نهوقة, وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق بنجران وحققت إصابات دقيقة.