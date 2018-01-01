واشنطن لن تمدد الاتفاق مع إيران إن لم يُعدّل

جهينة نيوز

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الولايات المتحدة لن تمدد سريان الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وستنسحب منه إذا لم يٌعدل.

وقال في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "الصفقة النووية مع إيران كارثة، والولايات المتحدة الأمريكية لن تواصل التصديق على هذه الاتفاقية السيئة".

وأضاف بينس: "الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران إذا لم يعدّل فورا".. "بتوجيه من الرئيس ترامب نحن نعمل على فرض قيود فعّالة وثابتة على برامج إيران النووية والبالستية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيمدد تجميد العقوبات ضد إيران في إطار الاتفاق النووي، لكن ذلك سيكون للمرة الأخيرة إن لم يعدل الاتفاق. و قد توعدت إيران بالرد على أي إخلال بالإتفاق,