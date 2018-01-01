بنس.. السفارة الامريكية ستفتح ابوابها في القدس بنهاية العام المقبل

جهينة نيوز:

تعهد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين في خطاب ألقاه امام البرلمان الاسرائيلي، بأن السفارة الاميركية ستفتح ابوابها بحلول نهاية العام المقبل، بموجب قرار نقلها الشهر الماضي، بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وقال بنس: "في الأسابيع المقبلة، ستمضي إدارتنا في خطتها لفتح السفارة الأميركية في القدس، وستفتتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل".

واضاف: "القدس عاصمة إسرائيل ولهذا وجه الرئيس دونالد ترامب وزارة الخارجية أن تبدأ الاستعدادات الأولية لنقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".

وحض بنس ايضاً، المسؤولين الفلسطينيين، على العودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل.