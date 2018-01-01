الولايات المتحدة تحظر نقل الشحنات من مطار القاهرة

جهينة نيوز:

حظرت السلطات الأميركية، نقل كافة الشحنات من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة، باستثناء حقائب الركاب، وفق ما افادت مصادر في مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر، أن السلطات الأميركية اتخذت القرار لعدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.

وأعلنت إدارة أمن النقل الأميركية، انها تُطالب 6 شركات طيران في الشرق الأوسط بالمشاركة في برنامج لتعزيز فحص الشحنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.

ويشمل التعديل العاجل شركة "مصر للطيران" العاملة من مطار القاهرة الدولي و"الخطوط الملكية الأردنية" العاملة من مطار الملكة علياء الدولي، والخطوط السعودية التي تعمل انطلاقاً من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، و"الخطوط الجوية القطرية" العاملة من مطار الدوحة الدولي و"شركة الاتحاد للطيران" العاملة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليَيْن.

وتشترط الحكومة الأميركية فحص كل الشحنات الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي.

واوضحت إدارة أمن النقل الأميركية، ان معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعاً من قبل شركات الطيران حول العالم.