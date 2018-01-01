خطة جديدة لعام 2018 تطلقها المؤسسة العامة للسينما السورية

جهينة نيوز - دمشق - عبدالهادي الدعاس

اكد مدير المؤسسة العامة للسينما السورية "مراد شاهين" الى أن عمليات التحضير لخطة 2018 بدأت والاَلية التي تتبعها مؤسسة السينما ستكون داعمة لكافة الاَفاق التي تبنى عليها السينما السورية

وهذا العام سيتم إنتاج الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة وأفلام مشروع دعم سينما الشباب و عروض الأفلام والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والمنشورات والنشاطات السينمائية.

وذلك ضمن مؤتمراً صحفيا اليوم في صالة سينما كندي دمشق للإعلان عن الخطة الكاملة للمؤسسة السينما لعام 2018 والتي تضمنت.

• الخطة الإنتاجية:

الأفلام الروائية الطويلة:

والتي تتألف من ستة أفلام تغطي حتى الربع الأول من السنة القادمة والأفلام هي:

- عزف منفرد لعبد اللطيف عبد الحميد

- دمشق-حلب لباسل الخطيب

- نجمة الصبح لجود سعيد

- مشروع لأحمد ابراهيم أحمد

- مشروع لرشا شربتجي كأول تعاون لها مع المؤسسة العامة للسينما

- وهناك مشروع للمخرج سيف الدين سبيعي

- ثلاث نصوص تمت الموافقة عليها بشكل نهائي بعد أن تم عرضها على القراء لإبداء الرأي.

- أما باقي المشاريع فالموافقة عليها مرتبطة باكتمال نصوصها.

الأفلام القصيرة:

وأن تكون موجهة بالدرجة الأولى للخريجين الجدد لكل من تخرج حديثاً من معاهد السينما وعاد إلى الوطن بتقديم نصه إن كان لديه نص مع أوراقه الثبوتية من المعهد الذي تخرج منه.

مشروع دعم سينما الشباب: تم تقسيمه لهذا العام

عشرة أفلام لمن تقدموا من خارج المؤسسة.

عشرون فيلماً لمن سيتم تخريجهم هذا العام من دورة الدبلوم و المعهد العالي.

• عروض نتاجات المؤسسة:

سيتم عرض مجموعة من الأفلام الروائية الطويلة منها:

- الاعتراف للمخرج باسل الخطيب

- رجل الثورة للمخرج نجدت أنزور

- ليليت السورية للمخرج غسان شميط

- أمينة للمخرج أيمن زيدان

- درب السما للمخرج جود سعيد بعد أن يتم تصوير بعض المشاهد في أوروبا حسب الاتفاق مع شركة آدمز برودكشن .

- حنين الذاكرة للمخرجين المتميزين في مشروع دعم سينما الشباب

• خطة المطبوعات:

ستتابع المؤسسة إصدار سلسلة الفن السابع حيث سيكون هناك ستة إصدارات جديدة على الأقل لهذا العام بالإضافة إلى مشروع إعادة طباعة إصدارات سلسلة الفن السابع المفقودة من السلسلة.

• خطة المشاريع الجديدة:

- مشروع ترميم الذاكرة السينمائية السورية حيث سيتم ترميم الأصول السالبة للأفلام الروائية القديمة المصورة بتقنية 35مم وتحويلها إلى صيغة العرض الرقمية الحديثة DCP والبدء بفيلمي الفهد للمخرج نبيل المالح فأحلام المدينة للمخرج محمد ملص وتليها أفلام أخرى.

- الأسابيع السينمائية للدول الشقيقة والصديقة:

حيث سيقام كل شهر أو شهرين أسبوع سينمائي لدولة من الدول الصديقة أو الشقيقة وسيتم تنظيم هذه الأسابيع على مدار العام وآلية هذا المشروع سيكون بأن يرشح من كل بلد من البلدان المشاركة من تسعة إلى 12 فيلم من آخر إنتاجاته ليتم انتقاء ستة أفلام من قبل لجنة مختصة كما سيتم انتقاء الفيلم الأفضل ليتم توجيه الدعوة لمخرجه وأبطاله واستضافتهم لإقامة الأسبوع السينمائي الخاص بدولتهم, وسيتم افتتاح الأسبوع بعرض خاص لهذا الفيلم يليه ندوة مع المخرج وأبطال الفيلم حول مضمون الفيلم.

وأهمية هذا المشروع تكمن في جانبين هما اطلاع الجمهور السينمائي السوري على أحدث الإنتاجات السينمائية في هذه البلدان من خلال دعوت هذه الشخصيات التي تثبت للعالم بأن سورية قد استعادت عافيتها تمهيداً لعودة مهرجان دمشق السينمائي.

- مشروع ورشات كتابة السيناريو:

الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي ومازال مستمراً وهناك عمل مهم تقوم به هذه الورشات وسيتم الإعلان عن نتائجه قريباً جداً كما أنه سيتم الإعلان عن إقامة ورشات جديدة لهذا العام.

- دبلوم العلوم السينمائية مازال مستمراً وبدأت دورته الثالثة بالشهر العاشر من العام المنصرم.

- مشروع يلا سينما موجه لأبناء وبنات الشهداء والتنمية الثقافية السينمائية لديهم.

- مشروع سينما الطفل الذي بدأ بالتحضير له بشكل فعلي والذي يهدف إلى خلق ثقافة فنية جديدة لدى الطفل السوري من خلال انتقاء عينة محدودة من الأطفال لهذا العام وبحيث يتم توسيع المشروع في العام القادم إن أتى بالنتائج المرجوة منه.

- لدى المؤسسة مشروع استراتيجي وهو إقامة دور عرض سينمائية في كافة أنحاء القطر للعمل عليه على مدى سنوات عديدة والقيام بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع والذي سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحديد المناطق التي ستقام فيها هذه الدور وذلك عند الحصول على الموافقة الرسمية على المشروع.