أردوغان: لن نتراجع عن عملية عفرين وهناك اتفاق مع روسيا!

جهينة نيوز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين، مؤكداً وجود اتفاق مع روسيا.

وأكد أردوغان، في خطاب بمؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في أنقرة، اليوم الاثنين، استمرار العملية العسكرية التي تشنها تركيا على مواقع الفصائل الكردية في عفرين بشمال غرب سوريا حتى تحقق أهدافها بحسب الاتصالات التي تجريها أنقرة مع موسكو. وقال: "نواصل طريقنا في عفرين وفق الاتصالات التي أجريناها مع روسيا".

وتابع الرئيس التركي: "سيعود اللاجئون السوريون إلى عفرين وإدلب كما حدث بعد عملية درع الفرات في جرابلس والباب". ونفى نية بلاده احتلال أجزاء من الأراضي السورية عبر عملية عفرين بقوله: "ليس لدينا أطماع في بلاد أخرى"، مؤكداً أن السوريين سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.