بالفيديو... روبوت روسي متطور يمكن أن يدخل الحرب في سوريا

جهينة نيوز

اجتاز الروبوت الحربي "سوراتنيك" الاختبارات القتالية بنجاح في ظروف قتالية قريبة للواقع إلى حد كبير، حيث أطلق النار وقام بالتنقل في درجات حرارة وصلت إلى 30 درجة، كما هو الحال في سوريا، وذلك وفق الخدمة الصحفية لمؤسسة "كلاشنيكوف".

ويظهر شريط الفيديو إنزال الروبوت على شاطئ البحر، وبعدها تقوم القوات الروسية بإدارة الروبوت من نقطة التحكم داخل سيارة. حيث قام الروبوت "سوراتنيك" بتدمير الأهداف بنجاح من مدفع رشاش مثبت في أعلاه.

ووفقا للخصائص الميكانيكية للروبوت، فإنه قادر على إيجاد الأهداف بشكل مستقل ومتابعتها وتحديد نوعها وتدميرها. كما يمكنه العمل جنبا إلى جنب مع الطائرات دون طيار، كما أنه مزود بمنظار للرؤية الليلة. ويشار إلى أن مدى التحكم يصل إلى 800 متر من نقطة التحكم.