مصر تتسلم دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بلاده تسلمت دعوة رسمية من روسيا، لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو زيد، في بيان، اليوم الاثنين إن "الجانب الروسي سلم دعوة للخارجية المصرية لحضور مؤتمر سوتشي، والذي ستحضره القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد".

وبحسب البيان، أكد أبو زيد على "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ وحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولا زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار".

وأشار المستشار أحمد أبو زيد إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.