بوتين ونزاربايف يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية

جهينة نيوز

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزاربايف، أطلع في اتصال هاتفي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة ومحادثاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: " الرئيس الكازاخستاني، أطلع بوتين بالتفصيل على نتائج زيارته الرسمية التي جرت مؤخرا إلى الولايات المتحدة والمحادثات مع دونالد ترامب".

وأفاد البيان، أن الرئيسين، الروسي والكازاخستاني، بحثا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية، في ضوء المحادثات التي أجراها الرئيس الكازاخستاني مع نظيره الأمريكي، وقال: "جرت مناقشة نطاق واسع من المواضيع، بما في ذلك، أفغانستان وسوريا وحول شبه الجزيرة الكورية وفي أوكرانيا".

وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، قام الثلاثاء الماضي، بزيارة رسمية للولايات المتحدة والتقي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممثلين عن الدوائر الرسمية والأعمال في الولايات المتحدة.