السورية للاتصالات: عودة العمل بالكابل البحري بين طرطوس والاسكندرية

جهينة نيوز

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة العمل بالكابل البحري الذي يربط بين طرطوس والاسكندرية ما سينعكس إيجابا على جودة الانترنت في سورية وذلك بعد انتهاء أعمال إصلاحه.

وذكرت السورية للاتصالات في بيان اليوم أن أعمال الإصلاح تأخرت عن موعدها المحدد بسبب الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الماضية مبينة أنها قامت بتعويض السعات الدولية للإنترنت المارة عبر الكابل الدولي الذي يربط بين قبرص ومارسيليا.

ولفتت الشركة إلى أن “انقطاع الكابلات البحرية ظاهرة عامة تحدث في جميع الدول في حين يتم تعويض السعات المفقودة عبر مسارات أخرى”.

وكانت السورية للاتصالات أوضحت منذ عدة أيام أن عمليات الاصلاح مستمرة في الكابل الذي يربط بين سورية ومصر كما أبدت اعتذارها من مشتركيها على انخفاض جودة الانترنت في سورية بسبب انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرة قبرص ومرسيليا والذي يحمل عددا من الدارات الالكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الانترنت في سورية.