الكنيسة الانجيلية تطالب بالحماية من الجيش التركي و الجماعات المتطرفة

جهينة نيوز

وجهت الطائفة المسيحية الانجيلية في مدينة عفرين نداءً عاجلاً لإنقاذ رعيتها من الإسلاميين والقصف التركي على مدينة عفرين السورية.

وفي رسالة موجهة تحت عنوان "نداء عاجل" وجهت كنيسة الراعي الصالح رسالة طالبت فيها حماية دولية عاجلة للمؤمنين في عفرين ووقف القصف التركي.

وجاء في الرسالة: "إن 250 عائلة مسيحية تتعرض في هذه اللحظات للقصف يرافقه تهديد من الفصائل إسلامية متطرفة".

و قد وقع القس فالنتين حنان الوثيقة.

الجدير بالذكر أن تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية العدوان على عفرين السورية في ريف حلب شمال غربي سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون". و وفق ما اعلنته فهي تريد ضرب ميليشيا قسد و لكنها في الواقع تهاجم المدنيين.