الكرملين: نراقب الوضع في عفرين وعلى اتصال بالقيادتين التركية والسورية

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكداً أن موسكو على اتصال بالقيادتين التركية والسورية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لعملية تركيا في عفرين : "نحن نراقب بعناية فائقة مسار العملية، والممثلون الروس على اتصال مع كل من القيادة السورية والتركية، بما في ذلك حول هذه القضية". نحن لا نزال نعتقد بأن الأساسي هو مبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. بالطبع نراقب بعناية الجوانب الإنسانية المرتبطة بما يحدث الآن في منطقة عفرين".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، السبت الماضي، إن موسكو تتابع تطورات الوضع في عفرين بسوريا، بعد بدء عملية عسكرية تركية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "موسكو تلقت هذه المعلومات بقلق، وتتابع عن كثب تطورات الوضع"، كما أكد البيان "في هذا الصدد تدعو الأطراف المتحاربة لضبط النفس".