اعادة الوليد بن طلال من سجن الحائر الى فندق “الريتز″ بعد فشل التسوية مع بن سلمان

جهينة نيوز

أعادت السلطات السعودية الأمير الوليد بن طلال مجددا الى فندق “الريتز كارلتون” امس الاحد بعد نقله مساء السبت الى سجن الحائر، عقب فشل محاولات التوصل الى تسوية للافراج عنه والتي تتطلب قبوله باتهامات الفساد الموجهة اليه من قِبل رئيس لجنة مكافحة الفساد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت مصادر قالت لـ”راي اليوم” ان المفاوضات بين الامير محمد بن سلمان، والامير بن طلال بشأن “تسوية مالية” مقابل إطلاق سراحه قد فشلت، وتم نقله الى سجن الحائر تحضيرا لمحاكمته.

وقالت المصادر ان الأمير بن طلال لن يعترف بتهم لم يرتكبها، ويطالب بتحويله الى القضاء ومحاكمته بشكل عادل في حال ثبت عليه أي تهم.

ويذكر ان الأمير بن طلال يتعرض لضغط نفسي قوي جدا، بالإضافة الى تعذيب جسدي في بعض الأحيان، كما قالت المصادر.

المصدر: رأي الیوم