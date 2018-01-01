أبراج يوم الأثنين 2018/1/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢٢/ ١: متسلط وقوي الارادة يهدف للحقيقة ويحب النجاح بالحب او بالحياة يكره السطحية إلى أقصى الحدود، قوانينه من صنعه، اهدافه واضحة يكتم المه قوي جدا تجاه الإطراء والغزل وتجاه الاطراف يطلب منك جهد طويل وانضباط، علاقات شخصية تظهر في الغموض والإثارة، تعطي وقت جيد للسنة لتعزز التفاهم مع الآخرين، تجد نفسك امام مشكلة عائلية او الأصدقاء، عمل جديد للبعض او ولاد طفل او زواج، الاشهر الاولى من سنة ٢٠١٨ جيدة

الحمل: القمر ببرجك، تستطيع أن تغير بعض المعطيات او الاتجاهات، اللقاء يترك أثرا بنفسك وتجد دعما ممن هم أعلى منك، تتمتع بنفوذ وقوة وتمارس هواياتك وتشعر بقوتك، تكون نجما وتسمع اخبارا ترضيك، قوة وطاقة ونشاط

الثور: إذا عرض عليك مشروع فلا تتسرع بالقبول أو الرفض، اضبط انفعالاتك قد يكون لاحد من محيطك دور في انفعالاتك، تخوض مغامرة جديدة في هذا اليوم حاول ان تنسحب قليلا من وابتعد عن الاجهار بالعمل، انتبه من اعداء ومنافسين وخذ وقتك قبل أي قرار

الجوزاء: فرص مهمة لتحقيق بعض أهدافك، تجتمع بأصدقاء محبين، آفاق جديدة وتحقق عمل ناجح، تجذب الحساد احيانا بسبب الافكار والنقاشات مع الاصدقاء الذين تنتمي لهم، حاول ان تصفي علاقاتك وتلتزم ببعض الدعوات، دعوة لمناسبة مهمة وتلتقي بأحد الاصدقاء لم تره منذ فترة، يوم فيه قوة اطلب مساعدة

السرطان: أنجز أعمالك بصمت ولا ترد على أسئلة لست مضطر للإجابة عليها، تُلقى عليك مسؤولية مهمة او عرض جديد، لا تستعجل بالرد، اطلب وقت لدراسة العرض، تنشر قصة وتستفسر عن عملك، اتتبه على مركزك وعملك بعيدا عن الانتقادات تؤثر على قراراتك اليوم، لا يعلو صوتك اليوم

الاسد: سفر وعلاقات مع الخارج او انضمام لبعض الغرباء او إلى مشروع في تغيير وجهة نظر، ترى الامور من منطلق اخر يوم للتنقل او المقابلات او تهتم بتقنيات جديدة تطر أفكار وتناقشها، يوم للترويج والافكار والمغامرات مع ذلك انتبه من التسرع والسرعة، عنوان نهارك الحركة

العذراء: تبحث بقضية مالية ملحة او تعيد حسابات مالية مشتركة، تجارب دقيقة على صعيد مادي ومهني او صحي او تقوم بعملية بيع او شراء، راقب مصالحك ومصاريفك وميزانيتك وقد تستعيد بعض الذكريات، يوم للمصالحات ونهارك للاخذ والعطاء

الميزان: تركز على الشراكة قد يطرأ عليك ما يجب تقبله بهدوء دون انفعال او اعتراض حتى لو بدت بعض الامور السلبية، إذا شعرت بالقلق فلا تقوم بدون حساب اعط أي علاقة وقتها حتى تنمو بإمكانك تستعين ببعض القادرين عل مساعدتك ولو كان هناك انور قانونية كن هادئا

العقرب: تركض بجميع الاتجاهات، رتب أمورك ضع جدول أعمالك، لا تبدأ بشيء جديد حتى يغيب احد من محيطك وتحل محله او تجد نفسك في موقف حرج، تعاني من مماطلة وتبذل جهود مضاعفة، التكتم والتحفظ ضروريان بهذا اليوم، غذاؤك وصحتك مهمان

القوس: تجربة جديدة تسعدك او فرصة مهمة تكسب فيها تقدير وتأييد، تبدو سعيدا بما تفعل، احتمال تهتم بشكلك ومظهرك وتبدو الاجواء صاخبة، تتقرب من أحد الاشخاص او تحاول استمالته لك، تسويات وبعض الامور تجعلك تغير مكان اقامتك واتفاق على لقاء مهم او خبر يخص اولاد، الحظ معك

الجدي: لا تجادل أو تخلق لنفسك متاعب، تبحث عن حل وقد تقوم بمشتريات مهمة تخص أمر مالي أو شخصي، تعامل مع أمر طارئ او حدث فجائي يلزمك بموقف، احتمال ارتباك او تصدمك مواقف فيها زعل، انتبه من تصليحات او أعطال، تضطر للتأقلم مع أحد ما، ابتعد عن التأويلات والتغييرات الغير مجدية، امر يتعلق بالعائلة او الارباك

الدلو: تسمع حسن الكلام، كلام سري او لقاء مهم يطرب له قلبك او تذهب بزيارة او تسمع خبر مهم او مقابلة ناجحة، تتواصل مع الآخرين بشكل جيد وإيجاد لحلول مشاكل كانت مستعصية عائلية او مهنية، كسر قيود سابقة للدراسة، امور تخص جيران وفتح باب كان مغلق باتجاه مشروع وشان يخص ولد او عقار، امر يتعلق بالحركة والتواصل والسيارات واجهزة الاتصالات

الحوت: تركيزك على أمر مالي تجنب هذه الفترة بسبب مضاربات مالية، الجو نقاشات مالية قد تتعرقل بعض الخطوات، تتاخر المستحقات لكن العزم يجعلك هادئ، كلام عن بيع وشراء وتقسيم ممتلكات، للبعض هدايا او مكسب او اشياء تجدها