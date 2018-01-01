بالصور.. مطار أبو الضهور العسكري بعد طرد إرهابيي النصرة

الأحد, 21 كانون الثاني 2018 الساعة 23:00 | منوعات, منوعات

بالصور.. مطار أبو الضهور العسكري بعد طرد إرهابيي النصرة

جهينة نيوز:

بالصور.. مطار أبو الضهور العسكري بعد طرد إرهابيي النصرة


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