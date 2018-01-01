أجهزة قمع اردوغان تفرق مظاهرات بالقوة إحتجت على العدوان التركي على عفرين

الأحد, 21 كانون الثاني 2018 الساعة 20:58 | سياسة, عالمي

أجهزة قمع اردوغان تفرق مظاهرات بالقوة إحتجت على العدوان التركي على عفرين

جهينة نيوز

خرج آلاف الأتراك في مظاهرات تندد بالعدوان التركي على مدينة عفرين السورية, و قامت قوات امن النظام التركي و ميليشيات اردوغان بإستعمال العنف لتفريق المتظاهرين, و ذلك بحسب ناشطين أتراك.

و بدورها وكالة رويترز البريطانية قالت، إن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد بحسب ما قالت رويترز عن الاتراك الذي نددوا بالعدوان التركي في أنقرة واسطنبول، اليوم، الأحد 21 يناير/كانون الثاني، و قالت الوكالة البريطانية أن اجهزة امن اردوغان اعتقلت 12 شخصا على الأقل في اسطنبول, فيما أشارت تقارير الى ان الشرطة التركية إستعملت العنف ضد المتظاهرين.


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