مشاهد خاصة من داخل مطار أبو الظهور العسكري بعد تحريره من قبل الجيش السوري والحلفاء

الأحد, 21 كانون الثاني 2018 الساعة 20:47 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

مشاهد خاصة من داخل مطار أبو الظهور العسكري بعد تحريره من قبل الجيش السوري والحلفاء


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