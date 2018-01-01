بدء وصول جرحى عصابات الحر الى تركيا

جهينة نيوز

أفادت قناة روسيا اليوم بوصول 11 جريحا من مسلحي"الجيش السوري الحر" إلى مستشفى على الحدود التركية.

من جهتها أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن القيادي العسكري في "فيلق الشام"، الارهابي ياسر عبد الرحيم، بأن نحو 25 ألف ارهابي من "الجيش الحر" يشاركون في العملية العسكرية التركية في عفرين.

وذكر الارهابي عبد الرحيم أن لا نية للفصائل المشاركة في العملية اقتحام عفرين، بل تطويقها وإجبار مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية على مغادرة المدينة.

و قال مصدر ارهابي وفق رويترز ان القوات الحكومية السورية سمحت للوحدات الكردية بإرسال تعزيزات، عبر الأراضي التي تسيطر عليها إلى عفرين، رغم ان سورية تعتبر ما يحدث عدوان و من الطبيعي ارسال التعزيزات, هذا واعتبر القيادي أن الأولوية للعملية العسكرية هي "استعادة السيطرة على بلدة تل رفعت وعدد من القرى العربية جنوب شرق عفرين التي سيطرت عليها الوحدات الكردية قبل سنتين".