إردوغان يحذر المعارضة التركية الموالية لـ "الأكراد" من الاحتجاج على عملية عفرين

جهينة نيوز

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤيدي المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية في شمال سوريا قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.

وأضاف مشيرا إلى أعضاء ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ”لتعلموا أنه أينما ذهبتم في الشوارع ستكون قوات الأمن في أعقابكم“.

وتحدث إردوغان أمام آلاف من مؤيديه في مدينة بورصة حسبما نقلت رويترز.

ودخلت القوات البرية التركية عفرين اليوم الأحد ضمن عملية تشنها أنقرة مستهدفة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة عند حدودها الجنوبية.