تسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للحصول على العلامات التجارية

جهينة نيوز

أكد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على تقديم كل التسهيلات وتبسيط الإجراءات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية ليحصلوا على العلامات التجارية لسلعهم ومنتجاتهم بأسرع وقت ممكن وحمايتها.

وشدد الوزير الغربي في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية للعاملين في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات اليوم على ضرورة أن يقوم أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بوضع واستخدم (الباركود) لجميع منتجاتهم وسلعهم لأنه الحل الأمثل لكشف الغش والتدليس وعمليات التلاعب بالمواصفات والتزوير مبيناً أن العلامة التجارية وحمايتها ترفع من قيمة سعر السلعة أو المنتج بحيث يصل ثمن السلعة إلى الملايين أو المليارات عندما تصبح ماركة معروفة أو مشهورة عالميا.

ودعا الغربي العاملين بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تكثيف دورياتهم على الأسواق لقمع أي مخالفة سواء ما يتعلق بتغيير المواصفات أو تقليد أو تزوير أي منتج أو سلعة أو ماركة وطرح منتجات غير مطابقة والتصدي لظاهرة التهريب لما لها من آثار تضر بالاقتصاد الوطني.

وقال الوزير الغربي: إن الرقابة الصحية على المنتجات تبدأ من حماية الملكية التجارية ونحن بانتهاء عام 2018 مع إدخال كل البيانات والسجلات التجارية سيكون لدينا نحو مليون سجل سندخلها داتا (بي دي إف) ليصبح لكل مواطن الحق ومن منزله أن يعرف العلامة التجارية المحجوزة.

وتتضمن الدورة التي تستمر أسبوعاً محاضرات عن عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وقانون حماية الملكية والعلامات التجارية وأهميتها واستعمالها وحمايتها والتسجيل الدولي للعلامات الفارقة والعلامات الشهيرة والاعتراضات والوقوعات ويشارك فيها 43 متدربا.

من جهة أخرى أكد الوزير الغربي أن كل ما نشهده من انجازات وتطوير وتحسين للواقع الاقتصادي والاجتماعي إنما هو بفضل انتصارات جيشنا العربي السوري وتضحيات شهدائنا وجرحانا ضد التنظيمات الإرهابية.

واستعرض الغربي خلال لقائه ظهر اليوم الفعاليات الحزبية بالوزارة الخطط والبرامج التي تتخذها الوزارة للاستمرار بتأمين كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية ومستلزمات إنتاج مادة الخبز والإجراءات المتبعة لضبط الأسواق ومراقبتها.