الرئيس الاسد لـ خرازي: العدوان التركي على عفرين لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة السورية

جهينة نيوز

اكد الرئيس بشار الاسد خلال استقباله اليوم كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له ان العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة السورية، والتي بنيت أساساً على دعم الاٍرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها.

واشار الرئيس الاسد الى ان الانتصار على الإرهاب في سورية و العراق، وصمود إيران في الملف النووي، أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها، والسيطرة على قرارها المستقل.