رجاء الجداوي تكشف عن وصية تحية كاريوكا لها!

الأحد, 21 كانون الثاني 2018 الساعة 13:09 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رجاء الجداوي تكشف عن وصية تحية كاريوكا لها!

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن الوصية التي قالتها خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لها.

فقالت بحسب موقع "دنيا الوطن": "أنا تربية تحية كاريوكا الفنانة العظيمة التي لم ولن نرى مثلها أو أي أحد يشبهها، ونصحتني بقولها تقعدي على الطبلية خليكي متواضعة زيهم، ولما تقعدي في القصر اقعدي معاهم أحسن منهم، ولما تدخلي بلاتوه سلمي على العمال الأول، هما دول ناسك اللي بيحبوكي وسندك، وفطرت مرة مع الناس في رمضان في الشارع". وتابعت: "تعلمت التواضع من الفنانة الكبيرة، وأنا أسير حالياً ودائماً بنصائحها".


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