قيادة الجيش: أهمية السيطرة على مطار ابو الضهور تتويجاً لتحرير /300/ بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب

جهينة نيوز

اكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان صادر عنها انه بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبينت القيادة ان وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

ويعد مطار أبو الضهور حسب بيان القيادة ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سورية وله أهمية إستراتيجية كبيرة كونه يقع بين محافظات حلب وحماة وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجاً لتحرير /300/ بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وأدى إلى حصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة، وتأمين طريق رئيسي ثانٍ بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر, كما أن الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين.

وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عزمها وإصرارها على مواصلة تنفيذ واجبها الوطني في القضاء على الإرهاب وإفشال مخططات رعاته وداعميه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

دمشق في ال21 / 1 /2018 ميلادي

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.