لماذا لم تعارض امريكا العملية العسكرية التركية في عفرين؟

جهينة نيوز

أكد قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف فوتيل، أن تركيا أطلعت بلاده حول عمليتها العسكرية بمدينة "عفرين" السورية.

وأضاف فوتيل في تصريح صحفي أدلى به على متن طائرته فجر اليوم الأحد، أثناء تنقله بين مناطق مهامه بالشرق الأوسط، أن بلاده لا تولي اهتماما خاصا لهذه المنطقة "عفرين" وأنها لا تقع بنطاق العمليات العسكرية لأمريكا، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أنه لا يعلم نوايا تركيا من العملية، إلا أنه يشعر بالقلق من تأثيرها على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتا إلى استمرار حربهم على التنظيم في سوريا، وأنهم يعملون على استعادة الأراضي التي يسيطر عليها.

وأضاف أن المسؤولين الأتراك لم يحدثوهم حول عملية عسكرية تستهدف مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

تجدر الإشارة أن الأركان التركية، أعلنت امس السبت انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين" على حسب قولها.