السورية للاتصالات تنفي انباء قطع اتصالات الانترنت اليوم وغداً وتؤكد أنها لم تدل بأي تصريح

جهينة نيوز

نفت الشركة السورية للاتصالات الانباء عن قطع اتصالات الانترنت اليوم وغدا وتؤكد أنها لم تدل بأي تصريح بهذا المعنى.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عن الشركة السورية للاتصالات بأنها ستقوم ببعض التعديلات على التجهيزات والتي من الممكن ان تؤدي لغياب الإنترنت لدى جميع المزودات وفق الجدول التالي:

المرحلة الأولى : من الساعة الحادية عشرة ليلاً من اليوم الأحد 21/1/2018 و حتى الساعة السابعة من صباح غد الاثنين 22/1/2018 .

المرحلة الثانية : من الساعة العاشرة ليلاً من يوم الثلاثاء 23/1/2018 و حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء 24/1/2018 .