اليمن تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات!

الأحد, 21 كانون الثاني 2018 الساعة 12:12 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

اليمن تعلن أول موازنة لها منذ 3 سنوات!

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة اليمنية، موازنتها الجديدة للعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول 2014.

وأوضح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر بترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 في المئة، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال بن دغر: "إن الموازنة وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الانقلاب".

وأضاف: أن "مجلس النواب سيعقد الشهر القادم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لإقرار الموازنة"


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا