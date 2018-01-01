أبراج يوم الأحد 2018/1/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ٢١/ ١: يتمتع بالرشاقة ويحل الالغاز لا يستسلم بسهولة، احيانا يصاب بأوضاع فلكية صعبة خاصة اذا تشنج فانه يريد ارضاء حقده، يُظهر العدالة والشرف والنقاوة والعظمة للعالم كله، لانه عملي وحريص وطموح ومتحفظ، تشير السنة أنك ستستخدم المال بشكل جيد تشعر بتجميع الثروة، لديك شهية لاصغر الاشياء كالطعام وشراب وتكون ذواقا وتحب الحياة ومترف، اهتمام بالفلسفة والدين، تنفق بسخاء.

الحمل: متعب ولكن العاصفة لا بد أن تمر وتنقشع امامك الرؤية وتحمل لك تفاؤل اذا كنت هادئ لكن اذا كنت متوترا قلق ومتوتر لا تتكل على مخيلتك وابتعد عن عن بالك القلق وبسط الامور وانظر اليها بموضوعية حتى لا تقع في الاوهام، بحاجة للهدوء اليوم

الثور: تطرح مسائل تحتاج لنقاشات واستشارات فيها فائدة كبيرة وطرق متعددة، تنشأ صداقة جديدة لكن انتبه من فقدان صداقة قديمة نتيجة ثرثرة وكن حريص على تلبية الدعوات التي توجه لك، انت اليوم حازم وجازم

الجوزاء: تركز على مكانتك الاجتماعية تدعم صورتك الزاهية ومركزك ضمن عملك وعائلتك، ملائم للعمل بشكل مباشر وتتقرب من زملائك، لا تغفل عن نوايا المحيطين اتكل على نواياك الحسنة، عمل كثير وتعامل مع غرباء احفظ ماء وجهك

السرطان: نجاحك رائع انت على موعد مع اتصال هاتفي يعيد البسمة إلى قلبك، تتلقى أخبار سارة تمدك بالحيوية وتغير اللون الاسود إلى أبيض، تجري اتصالات من بعيد وتسمع خبر من بعيد وتجني ثمار ونشاطات عن طريق تنقل او سفر، الناحية العاطفية قوية عندك اليوم اتصالاتك تكثر واذا كنت تاجر تربح في تجارتك

الأسد: تدخل بحالة من القلق من المجهول دون سبب، على الاغلب بسبب ارهاق نفسي او عدم قدرة على العمل، حاول ان تتجنب قرار مهني يتعلق بامور مالية، انتبه لشؤونك الادارية من مشكلة تتعلق بالشؤون المهنية، نهارك يحمل لك ضرائب، للبعض زيارة مريض او قصة صحية كن حذرا منها، الفرصة قادمة من شراكة مالية او قروض او استرداد ديون

العذراء: تلعب دور في الشراكة، دور مهم وبارز في حياتك، لا تبالغ بالاندفاع وخاصة أنه عندك علامة فارقة ومميزة وقدرة على التحليل، تجنب الأعمال الارتجالية كي لا تلهو عن الشريك وتهمله، كن حريص على الشريك حتى لو كان هناك عرقلة وتاجيل او مخالفة قانونية لان تركيزك اليوم على الشراكة، كن حذر

الميزان: تراكم أعمال انت مشغول ومضغوط وعمل كثير، لست مرتاح وتردد اكثر من مرة عبارة لست مرتاح، خذ بعين الاعتبار صحتك ولا ترهق نفسك بعمل إضافي، عليك الصبر عمل كثير وتنقل كثير او تعمل بدلا من أحد ما او تاخذ عملك للبيت

العقرب: القمر ببيت عاطفتك الشخصية، تشعر بقوة العاطفة وتبدو أكثر رقة ورومنسية، مما يؤثر عليك بأشياء إيجابية وتكون قادر على التفاهم مع الآخرين، الحظ يقف لجانبك يدفع بك لتحقيق إنجاز تحلم به، اجتهد حتى لا تفوتك الفرصة، لا تكتف بالتخطيط زالتنظير وحاول العمل واستغلال الفرصة لان اليوم صوتك مسموع وحظك قوي

القوس: تعمل بمجال العائلة، اهتمام بحدث او مواجهة مع احد افراد عائلتك او العمل المهني، حاول ضبط أعصابك وتجنب فرض الكلمة والسيطرة وتجنب أي قرار مهم فقد تتهور، انتبه لنفسك قدر الإمكان تخلق جو مشبع بالفرح مع دعوة للفرح واهتمام بالعائلة، اليوم للعائلة لا تعصب إن تعرضت لتأجيل او تأخير

الجدي: نهار فيه نشاطات وتكون محط ترحيب، تتلقى شيء يجعلك مستعدا للنقاش فيه فوكون نشيط وعندك فكرة، تخلق جو من اسعادة على صعيد اخوة او جيران، تفكر بموضوع سفر قصير تستفيد منه، حظ جيد للطلاب في الدراسة مقابلة جيدة.

الدلو: يحمل لك نهارك حظ جيد في المال عن طريق هبة او من مصدر آخر، تشعر انك اكثر لياقة ويزيد اعتناؤك بنفسك، يوم جيد وقوة فكر وتركيز

الحوت: ممتع نهارك وخصب، استفد من المساعدة المتوفرة لك بما ان القمر ببرجك، افتح صفحة جديدة، انتهيت من متاعب الفترة الماضية لذا تنقلب الامور لصالحك، مقبل على شؤون حياتية بهمة وعزيمة، كن سلس ومتكيف لانك قادر اليوم على التجاوز والتحرك، بوجود القمر ببرجك تكون قادر على السيطرة