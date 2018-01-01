مهاجم أتلتيكو مدريد: نحن الآن في وضع سيئ

جهينة نيوز:

صرح الأرجنتيني آنخيل كوريا، مهاجم أتلتيكو مدريد، بأن فريقه قدم "مباراة كبيرة" أمام جيرونا، في الليجا، لكنه لم يتمكن من "حسم الأمور"، حين أشارت النتيجة لتقدمه.

وكان الفرنسي أنطوان جريزمان، قد منح التقدم للأتليتي في الشوط الأول، إلا أن جيرونا عدل النتيجة في الثاني، عن طريق بورتو، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي (1-1)، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال كوريا: "أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، لكننا لم نتمكن من حسم الأمور.. يجب علينا أن نستمر كما نحن، لأن النصف الثاني (من الموسم) بدأ للتو، ولا يزال هناك الكثير، واجهنا اليوم منافسا يلعب بشكل جيد للغاية، ولم تتغير طريقته رغم تأخره في النتيجة".

وتابع: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا.. كنا نريد أن نفوز بالنقاط الثلاث على ملعبنا، ولكن هذا لم يكن ممكنا، جيرونا يمتلك لاعبين رائعين في الأمام، ونحن الآن في وضع سيئ، بعد التفريط في نقطتين على ملعبنا".

وأوضح الأرجنتيني، الذي لعب المباراة كاملة: "لحسن الحظ أنا في حالة جيدة.. أنا سعيد، أتمنى أن أستمر بهذه الطريقة، وأن أتحسن أكثر".

ويستعد الأتليتي لمواجهة إشبيلية، في إياب ربع نهائي كأس الملك، بعدما خسر الذهاب على ملعبه أيضا، بنتيجة 1-2.

واختتم كوريا تصريحاته بقوله: "نعرف كيف يلعب إشبيلية.. هو فريق كبير، ولكن يجب علينا أن نذهب، ونحاول أن نفوز بالمباراة، لأنها ستكون صعبة للغاية".