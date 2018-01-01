سورية تنفي ادعاءات تركيا حول إبلاغها بعملية عفرين

جهينة نيوز:

نفت وزارة الخارجية والمغتربين الادعاءات التركية بإبلاغ سورية بالعملية التي اطلقتها مساء اليوم في مدينة عفرين شمال سورية

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لايتجزأ من الأراضي السورية، مؤكدا ان هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.

واضاف المصدر: سورية تنفي جملة وتفصيلاً ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً