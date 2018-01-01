تركيا: قصفنا 108 أهداف للأكراد في سوريا

جهينة نيوز:

قال الجيش التركي في بيان عن عمليته في عفرين السورية إن طائراته قصفت 108 أهداف للأكراد بعد ساعات من بدء عملية ضد مايسمى وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في المنطقة.

ولم يذكر الجيش التركي ما إذا كانت كل الأهداف في عفرين.

وفي وقت سابق قال مصور من رويترز يعمل على الحدود السورية إن طائرات حربية حلقت ونفذت ضربات جوية داخل سوريا.

هذا واعلنت رئاسة الأركان التركية في وقت سابق انطلاق العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية إعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، وأطلق عليها اسم "عملية غصن الزيتون".