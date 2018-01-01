هجوم يستهدف فندق "انتركونتيننتال" في كابول

جهينة نيوز:

افاد مصدر في اجهزة الاستخبارات الافغانية وكالة فرانس برس ان اربعة مهاجمين على الاقل دخلوا مساء السبت فندق انتركونتيننتال في كابول وبدأوا باطلاق النار على نزلائه.

ولم يشر المصدر الى سقوط ضحايا لكنه اوضح ان "الهجوم لا يزال مستمرا".

واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش وقوع الهجوم لفرانس برس من دون ان يدلي بتفاصيل.

واوضح مصدر في اجهزة مكافحة الارهاب ان الهجوم بدأ بانفجار ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وافاد مصدر امني اخر ان المهاجمين اضرموا النار في الطبقة الرابعة من الفندق قبل ان يتحصنوا في الطبقة الثانية.

وقال نزيل لفرانس برس لم يشأ كشف هويته "يمكنني سماع اطلاق نار من ناحية الطبقة الاولى ولكنني اجهل مكانهم. نحن مختبئون في غرفنا. ارجو ان تصل النجدة بسرعة".