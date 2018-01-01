مصر.. حكم بالإعدام على 3 مدانين بقتل لواء سابق في أمن الجيزة

جهينة نيوز:

قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بتثبيت حكم الإعدام على 3 مدانين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة السابق في الـ19 من سبتمبر 2013 في كرداسة كبرى قرى محافظة الجيزة.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على 4 آخرين إلى من الإعدام إلى المؤبد، ورفضت خمسة طعون بعقوبة السجن المشدد.

وثبت حكم الإعدام على كل من المدانين محمد سعيد سعد، وصلاح فتحي النحاس، ومحمد عبد السميع"، فيما ثبت المؤبد على كل من مصطفى محمد محمد الشاهد، وشحاته موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة كل من المتهمين محمد سعيد فرج، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحاتة مصطفى محمد، وصهيب محمد نصر الدين، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم بقتل اللواء فراج.

كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لـ10 سنوات على كل من المدانين عبد الغنى العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد إمبابى، ووليد سعد أبو عميرة، وأحمد المتولى السيد، وأحمد عبد الحميد السيد.