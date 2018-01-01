رئاسة الأركان التركية تعلن بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين!

السبت, 20 كانون الثاني 2018 الساعة 18:13 | سياسة, عالمي

رئاسة الأركان التركية تعلن بدء عملية

جهينة نيوز:

أعلنت رئاسة الأركان التركية انطلاق العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية إعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، وأطلق عليها اسم "عملية غصن الزيتون".

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، نقلته وكالة الأناضول الرسمية: إن "عملية غصن الزيتون" تستهدف الإرهابيين فقط ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار".

وأضافت أن "العملية تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا، وفي المنطقة، والقضاء على إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني) ووحدات حماية الشعب، وداعش في عفرين، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين".

وأوضح البيان: أن "العملية تجري في إطار حقوق بلادنا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

و نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافاً تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.


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