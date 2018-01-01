جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة القوات الروسية بسوريا اتخذت تدابير لضمان سلامة الجنود الروس في عفرين.

وقالت الوزارة في بيان: "اتخذت قيادة القوات الروسية في سوريا تدابير لضمان سلامة الجنود الروس الذين كانوا في منطقة عفرين، حيث بدأت القوات المسلحة التركية "عملية خاصة" ضد المجموعات الكردية"

و تابع البيان "ولمنع الاستفزازات المحتملة، واستبعاد الخطر الذي قد يهدد حياة الجنود الروس وسلامتهم، نقل الفريق العامل التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والشرطة العسكرية في منطقة عفرين إلى منطقة تل رفعت".

ولفت البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة "يراقب الوضع داخل وحول منطقة تل رفعت، من أجل توفير المساعدة اللازمة والفورية للمدنيين على مغادرة منطقة القتال".

يشار إلى أن أركان الجيش التركي أعلنت في وقت سابق اليوم أن أنقرة أبلغت موسكو و واشنطن حول عملية عفرين و أهدافها