لافرينتيف يؤكد التوصل الى قوائم المشاركين في سوتشي

جهينة نيوز

قال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا الكسندر لافرينتيف. اليوم السبت، عقب الاجتماع الثلاثي الايراني الروسي التركي، اتفقنا اليوم مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين في مؤتمر سوتشي.

و أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، في تصريح عقب الاجتماع الثلاثي الايراني الروسي التركي في سوتشي، أن انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري سيتم في موعده، في الـ30 من يناير، وأن الدول الضامنة قد اتفقت على قوائم المشاركين فيه

وقال لافرينتيف في تصريح لروسيا اليوم: "جرى الاتفاق مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين في المؤتمر، كما بحثت موسكو مع أنقرة سبل العمل مع المعارضة السورية".

وأعرب المبعوث الروسي عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة على أرفع مستوى، وحضور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مؤتمر السوريين في سوتشي

وأشار إلى تعويل روسيا على الولايات المتحدة لحضور مؤتمر سوتشي بصفة مراقب، مشيرا في هذه المناسبة إلى عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أراضي سوريا بلا إذن من الحكومة في دمشق.