أحدث سفينة حربية امريكية تعلق في الجليد في اول رحلة لها

جهينة نيوز

فشلت السفينة الحربية الأمريكية الحديثة USS Little Rock التي دخلت الخدمة في ديسمبر 2017 في الوصول إلى ميناء تمركزها في ولاية فلوريدا بسبب الصقيع الذي قيّدها بالجليد.

وذكرت الأنباء أن السفينة غادرت ميناء بافالو في الـ20 من ديسمبر، وكان يجب أن تتوقف لفترة وجيزة في مونتريال التي وصلتها بعد أسبوع ومن ثم التوجه إلى هاليفاكس.

ولكن السفينة لم تتمكن من مواصلة طريقها وعلقت في الجليد ولم يتوفر في الميناء القريب، العدد الكافي من سفن القطر.

وأكدت البحرية الأمريكية أن السفينة ستبقى في ميناء مونتريال حتى يتحسن الطقس في المنطقة التي شهدت في ديسمبر هبوطا حادا وغير مسبوق في درجات الحرارة.

وتجدر الإشارة إلى أن سفينة" ليتل روك" تنتمي إلى فئة السفن الحربية Freedom ومخصصة للعمل في المياه الساحلية والمناطق الضحلة من البحر.

وتقدر السفينة المذكورة على تدمير الألغام والغواصات والسفن عالية السرعة ويضم طاقمها 50 فردا