روحاني: ملتزمون بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الأخرى ملتزمة به

جهينة نيوز

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني التزام طهران بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخرى ملتزمة به ووصفه بالمهم للغاية على صعيد السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال حسن روحاني، في تصريح ادلى به يوم السبت اثناء تسلمه أوراق اعتماد السفير القبرصي الجديد بتروس ت. ناکوزیس ان ايران تدعو الى السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

واضاف، اننا نؤمن بان المشكلة في قبرص يمكن ايجاد حل لها عبر الحوار، مؤكدا في ذات الوقت دعمه لاستقلال قبرص ووحدة أراضيها.

وأكد على ضرورة توطيد العلاقات المصرفية بين طهران ونيقوسيا ودورها في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا انه من اجل تمتين الاواصر الشاملة فان الحاجة تدعو الى اقامة علاقات مصرفية مطلوبة فكما ان ايران تربطها علاقات مصرفية مع العديد من البلدان الاوروبية والمنطقة فانه يمكن توطيد هذا النوع من العلاقات بين طهران ونيقوسيا.

من جهته وصف السفير القبرصي الجديد بتروس ت. ناکوزیس، اثناء تقديمه أوراق اعتماده، البلدين بأنهما يمتلكان تاريخا حضاريا عريقا للغاية، موضحا ان طاقات جيدة للغاية لدى البلدين ايضا على مختلف الصعد الاقتصادية والتي يمكنها احداث قفزة في العلاقات الاقتصادية عبر الارتقاء بمستوى العلاقات المصرفية بينهما.

وأشاد بالمواقف المبدأية التي تتبناها ايران حيال قبرص، مبينا "ان قبرص على اطلاع تام بالدور المهم الذي تؤديه الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما في مجال ارساء السلام والامن في المنطقة والعالم وتشيد به".

ووصف العلاقات بين طهران ونيقوسيا بالتاريخية والمتينة.

ونوه الى ان طهران ونيقوسيا تسعيان لبلوغ هدف مشترك يتمثل بارساء السلام والاستقرار والامن في المنطقة، "ونؤمن بان الاتفاق النووي ينبغي ان يبقى مستداما حيث انه يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

ولفت الى الاهمية التي توليها بلاده حيال توطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا عزيمة قبرص على تعزيز العلاقات مع طهران على جميع الصعد ومنها المصرفية.

قناة العالم