أردوغان: العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا في الميدان و ستسمر للحدود العراقية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية التي يشنها جيش الاحتلال التركي في مدينة عفرين شمالي سوريا قد بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أنها ستسمر حتى منبج والحدود العراقية, حسب زعمه.

وقال أردوغان، اليوم السبت، 20 كانون الثاني، في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة كوتاهيا: "عملية عفرين بدأت فعليا على الأرض، وستليها منبج، وتستمر حتى الحدود العراقية".

وكان جيش الاحتلال التركي أعلن، في وقت سابق، أنه قصف ملاجئ تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ورد على اعتداءات من وحدات حماية الشعب الكردية في مقاطعة عفرين، شمال سوريا، في إطار حق الدفاع عن النفس, بحسب زعمه رغم ان عفرين لم تشكل اي خطر على تركيا كما يزعم.