نساء العالم يتظاهرن ضد "شوفينية ترامب" و دعماً لـ" ME TOO"

جهينة نيوز:

في تقليد بدأ العام الماضي في الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني للاحتجاج على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تنطلق غدا الأحد مسيرات نسائية حاشدة في عدد من مدن العالم .

وانطلقت أول مسيرة من العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم تنصيب ترامب للاحتجاج على ما وصفه منظمو المسيرات العالمية بـ "عنصرية، وذكورية وتعصب ترامب، واحتقاره للنساء."

وستركز الشعارات غدا على دعم حملة "أنا أيضا" أو MeToo، التي شجعت العديد من النساء على التحدث بشجاعة حول التحرش الجنسي، وأدت إلى توجيه اتهامات ومحاكمة وإدانة شخصيات عامة في الولايات المتحدة، مثل المنتج هارفي واينستين، والطبيب السابق لفريق الجمباز الأوليمبي الأمريكي لاري نصار.