البرلمان العراقي يفشل في التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات ويرجئ جلسته للغد

جهينة نيوز

فشل مجلس النواب العراقي في التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية، اليوم السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إرجاء البت في المقترح لجلسة غد الأحد.

وقال مصدر في البرلمان، إن "نواب اتحاد القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، انسحبوا من الجلسة التي خصصت للنظر في عدة مقترحات لتأجيل الانتخابات النيابية والمحلية، بعد ظهر اليوم، ما أدى لعدم اكتمال النصاب".

وأوضح المصدر أن "146 نائبا حضروا الجلسة، بعدما كان الحضور في الجلسة الصباحية نحو 230 نائبا"، مضيفا أن الجبوري "أعلن إرجاء البت في مقترحات تأجيل الانتخابات لجلسة غد الأحد".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوي عرض مقترحا على النواب للتصويت وهو: إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات".

بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، دعمها إجراء الانتخابات العراقية في الـ12 من مايو/أيار المقبل، معتبرة تأجيل الانتخابات سابقة خطيرة وتقوضا للدستور.