"واتس آب" يطلق نسخة جديدة لرجال الأعمال

جهينة نيوز:

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب رسمياً عن إطلاق تطبيق whatsapp business الموجه لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية صغيرة الحجم، حيث يعمل التطبيق على إعطاء الشركات وجود طابع رسمي، ويتيح للأنشطة التجارية التعامل مع الزبائن بسهولة من خلال الأدوات التي يوفرها.

ولن يؤثر واتساب للأعمال على المستخدمين العاديين، بحيث سيستمر المستخدم في السيطرة الكاملة على الرسائل التي يتلقاها.

وقد تم إنشاء whatsapp business بناءً على تطبيق واتساب الرسمي، حيث يملك التطبيق الجديد جميع مزايا التطبيق الرسمي من حيث القدرة على إرسال الوسائط المتعددة، والمكالمات المجانية، والرسائل الدولية، ودردشة المجموعة، فضلًا عن مزايا التطبيق التقليدية.

أبرز مزايا تطبيق whatsapp business

• من المثير للاهتمام هو إمكانية تثبيت واتساب للأعمال وتطبيق واتساب الرسمي على هاتف واحد، وتفعيل كل تطبيق برقم مختلف عن الآخر.

• بالإضافة إلى المزايا المتوفرة في تطبيق واتساب الرسمي، فإن تطبيق واتساب للأعمال يأتي مع مزايا إضافية تتيح للمستخدمين التعرف على الأعمال التي تقوم بها الشركة والبريد الإلكتروني وعنوان المتجر والموقع الإلكتروني، كما يأتي التطبيق مع أدوات ذكية للرسائل تساعد على توفير الوقت وذلك عن طريق توفيرها لردود سريعة على الأسئلة المتداولة.

• يوفر التطبيق أيضًا أدوات قياس تتيح لك الاطلاع على البيانات الهامة على غرار عدد الرسائل التي تم إرسالها وتسليمها وتمت مشاهدتها بنجاح.

• يتوفر واتساب للأعمال على أجهزة سطح المكتب عن طريق WhatsApp Web.

• سيتم تمييز حساب الشركة عن الحساب الشخصي عن طريق إدراج حساب الشركة كحساب نشاط تجاري، ومع مرور الوقت سيكون لبعض الشركات حسابات مؤكدة بعد التأكد من رقم هاتف الحساب ورقم هاتف النشاط التجاري.

• يمكن تفعيل واتساب للأعمال عن طريق رقم هاتف ثابت.

• يمكن للمستخدمين استعادة النسخ الاحتياطي للدردشات من تطبيق واتساب الرسمي إلى تطبيق واتساب للأعمال.

يذكر أن تطبيق whatsapp business متاح مجانًا لأجهزة أندرويد، حيث يتوفر التطبيق في إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية، على أن يتاح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة في كافة دول العالم.

الاحتيال في تطبيق whatsapp business

في ظل الانطلاقة الجديدة لتطبيق واتساب للأعمال، يتوقع أن تستغل مجموعات الاحتيال حسابات وهمية تنتحل صفات الشركات، لذا عليك التأكد جيدا قبل مراسلة أي حساب.

ومن أجل معرفة الاختلاف بين حساب واتساب العادي وحساب واتساب للأعمال، يكفي أن تذهب إلى الملف الشخصي وسيظهر نوع الحساب.

تأكد جيدًا أن الحسابات الرسمية لن تسألك أبدًا عن معلوماتك الخاصة عبر واتساب، البريد الإلكتروني والحساب المصرفي على سبيل المثال لا الحصر.

ومن أجل مساعدة واتساب في محاربة الحسابات الوهمية، يكفي أن تدخل إلى المحادثة ثم تضغط على القائمة وتختار “الإبلاغ عن إزعاج”، ثم قم بحجب الحساب من خلال “حظر”.

المصدر: العربية