بالصور.. روسي يحتفظ بتمساح في قبو منزله؟!

جهينة نيوز:

دخلت الشرطة الروسية في مواجهة غير متوقعة، بينما كانت تفتش منزلاً في مدينة سان بطرسبرغ، إذ وجدت تمساحاً في قبو المنزل.

وقد ذكر موقع “فونتانكا” الإخباري الروسي، أن مفتشي الشرطة كانوا يبحثون عن أسلحة غير مرخّصة في منزل يملكه رجل متورط في “محاكاة معارك حربية تاريخية بالأزياء التقليدية والأسلحة العتيقة”.

وعندما دخلت الشرطة المنزل وجدت تمساحاً في بركة صغيرة من المياه في القبو.

وأوضح مالك المنزل أنه حصل على التمساح قبل سنوات.

وكما أعلن الادعاء العام في سان بطرسبرغ الجمعة أنه يحقق فيما إذا كان الرجل التزم بالقوانين المحلية بحصوله وباحتفاطه بالتسماح.

المصدر: AP