لافرينتييف: مؤتمر سوتشي في 29 و30 الجاري وعملية عفرين لن تؤثر على عقده!

السبت, 20 كانون الثاني 2018 الساعة 12:53 | ,

لافرينتييف: مؤتمر سوتشي في 29 و30 الجاري وعملية عفرين لن تؤثر على عقده!


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