باخ : الألعاب الأولمبية الشتوية فتحت باب الحوار السلمي في شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز:

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ ساهمت في الحوار السلمي بين الكوريتين.

وقال باخ خلال مراسم افتتاح اللقاء بين ممثلي الكوريتين في لوزان: "إن الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ فتحت بابا للحوار السلمي في شبه الجزيرة الكورية، إن لقائنا اليوم يشير الى أن الألعاب الأولمبية تنشئ جسورا، لا جدرانا".

وأشار الى أن الأولمبياد خارج السياسية والمواجهة، داعيا لأن تكون الألعاب في بيونغ تشانغ "فرصة للجميع لبداية جديدة ومستقبل زاهر".

وأردف قائلا: "أنا واثق من أننا سنتمكن اليوم من تحقيق نتائج إيجابية".