مدمرة أمريكية تنتهك سيادة الصين!

جهينة نيوز

اتهمت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت سفينة حربية أمريكية بدخول مياهها الإقليمية دون تصريح، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لضمان حماية سيادتها.

وقالت الوزارة "إنه في مساء 17 يناير كانون الثاني الجاري اقتربت المدمرة الأميركية (هوبر) وأصبحت على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة هوانغيان في بحر الصين الجنوبي."

وتعرف جزيرة هوانغيان أيضا باسم سكاربورو، وتقع في بحر الصين الجنوبي وتتنازع الفلبين والصين على ملكيتها.

ونٌقل عن لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله إن البحرية أمرت السفينة بالتراجع بعد تحديد هويتها.

وأضاف أن السفينة انتهكت سيادة الصين ومصالحها الأمنية وهددت سلامة السفن والأفراد في المكان.

وكانت امريكا قد انتقدت الصين لبنائها جزرا ومنشآت عسكرية في المنطقة قائلة إنها يمكن أن تستخدم في تقييد حرية حركة الملاحة.

وأجرت سفن أمريكية سلسلة دوريات بالمنطقة للتأكيد على "حرية الملاحة".

وقال لو إن الصين "تعارض تماما" استخدام حرية الملاحة كمبرر للإضرار بسيادتها كما تحث امريكا على "إصلاح أخطائها".

وفي بيان منفصل قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت إن إرسال امريكا المتكرر لسفن حربية للمنطقة "يقوض السلام والاستقرار الإقليميين" ويضر بالعلاقات الثنائية.

المصدر: رويترز