بالخريطة.. الجيش وحلفاؤه يحاصرون المسلحين في جيب تبلغ مساحته أكثر 1200 كم2 بالقرب من مطار ابو الضهور

السبت, 20 كانون الثاني 2018 الساعة 11:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالخريطة.. الجيش وحلفاؤه يحاصرون المسلحين في جيب تبلغ مساحته أكثر 1200 كم2 بالقرب من مطار ابو الضهور

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