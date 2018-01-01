أبراج يوم السبت 2018/1/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٢٠/ ١: يحتل مرتبة من الحرية والنظام يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي واضح، يبحث عن مغامرة بالحياة او القراءة، شعاره الحركة والملل عدوه. للبعض عندهم عدم استقرار تهور وتغييرات اعتباطية لكن هناك مساعدة من شخص يعطي الاندفاع ورغبة بالاستفادة من الفرص، تحركات وسفر وتجدد علاقات جديدة لكن يتقبل حقيقة الامور بسنة ٢٠١٨ ويفترض ان يكون حذر ومتحفظ، سنة فيها انتقال جغرافي او عملي وإعادة نظر بعلاقات قديمة وللبعض علاقات وممتلكات وإعادة حسابات وتحمل لك عنصر المفاجأة هذه السنة.

الحمل: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات احتمال حوادث عابرة في عقر دارك، طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، يوم ليس فيه حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح حاول ان تسترخي ولا تبدأ اي مشروع في هذين اليومين فقد تلغى بعض المواعيد أكد قبل ان تذهب للموعد، نهار بطيء

الثور: شعبيتك في تصاعد والاصدقاء حولك وتكون اتصالاتك مثمرة وتلعب دور مهم بإنجاز مشاريعك، يوم جيد للقاء بالاصدقاء ضمن دعوة او تجلس على طاولة حوار وتناقش موضوع شخصي او عائلي، يوم جيد لتوسيع دائرة معرفتك، انتبه من الارهاق وصحتك بحاجة لاهتمام، تتعرف على وجه ديد او صداقات من الماضي، أمنية تتحقق

الجوزاء: نهارك لا يحتاج إلى تسرع أو مغامرة بل يحتاج إلى تفكير وتروي قبل البدء بخطوة جديدة وخاصة اليوم تركز على عملك وتعرف ان من يجتهد يحصد تعبه، انتبه كي لا تعم الفوضى عليك وتكثر اصابع الاشارة السلبية عليك وعدم اهليتك لاي موضوع، تتلهف لبعض الاشياء التي تريد انجازها بسرعة شرط التنسيق والتنظيم واثبت جدارتك

السرطان: تتحسن اجواء تحصد تأييد خاصه بحالة اتصالاتك وارتباطتك تحمل لك خبر تزداد حظوظك قد تستقبل زوار او انت تسافر تكبر طموحاتك، اخبار رائعه، احتمال يدخل بيتك عائد بن سفر او احد افراد اسرتك يتحرك، يوم للحركة والتنقلات

الاسد: نهار مشجع ويحفزك على خوض مجالات جديدة تكون صعبة ومعقدة وتقوم من خلالها بعملية تجارية أو عملية تخص رواتب او فواتير للبعض مقابلات مع شخص نافذ وقدير ربما من خلال مشاركتك في تنفيذ موضوع شخصي، خبر لتسوية او مصالحة

العذارء: يحمل لك نهارك جدال وتأزم و تجد نفسك في ورطة تندم عليها فيما بعد انتبه من الفعل ورده الفعل لا تاخذ قرار بل انسحب بهدوء جنب السرعه و العشوائيه و انتبه من غيرة الشريك عليك بالمقابل لا تسكب الزيت على النار وعبر عن موقفك بليونة وخاصة على صعيد شريك عاطفي او شريك عمل او اتصال بالحبيب او الشريك وتستطيع عمل مصالحة.

الميزان: نهار مهموم ومتنوع ومشاغل ومسؤوليات، يجب أن تجد فترة استراحة متقطعة فترة استراحة متقطعة خلال نهارك حتى تعيد شحن ذاتك بالطاقة، دقق بالتفاصيل ولا تترك للغموض مكان ولا تهمل عملك ولا تهمل صحتك واهتم بغذائك، احتمال اخبار مزعجة وكانك ستنجز كل خطواتك بيوم واحد، نهار غير اعتيادي على صعيد العمل

العقرب: محظوظ صدف تحمل لك مفاجآت خبر يخص اولاد اهتمام بشكل كبير لانك تتمتع بروح رياضية وتتمتع بروح المنافسة ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس الصعداء يوم مناسب لتصحح اخطاء وتعود عن بعض القرارات غير الحكيمة وحاول ان تتحالف مع الاقوياء، يوم فيه خير وبركة تحدد مسارك وتخترق صفوف المنافسة بقوة وسرعة وتسهر مع أصحابك

القوس: الاجواء متشنجة حولك قد تنشغل بقصة تكون قريبة بحياتك الخاصة يتعلق قسم منها بالأهل او المقربين، يبدو اليوم مزعج فيه بعض الانذارات مع العائلة حاول تدعيم موقفك مع العائلة وللبعض جيد للتعامل بالعقارات او ترتيب البيت واعادة تنظيمه، خفف الاحتكاك مع العائلة والحظوظ لك غدا، للبعض تصليحات وأعطال، انتبه من العزلة انت حائر اليوم

الجدي: اليوم تزداد قوه خاصه على صعيد فكر نشاط حركه سفره قصيره لا يخلو من من فرص جديدة تخدم مساراتك يزداد سهرك و الاتصالات دخول اجواء مفرحه جيد للتحضيرات يعني تقوم بعمليه تسوق واعمال او تعامل مع جيران أو اخوه اليوم ابتعد عن المزعجين

الدلو: حاول رفع معنوياتك لتجد تسييرا لامورك، تعمل على مسالة الصراحة دون جرح الاصدقاء، مصادفات تحمل لك أخبار جيدة ومكاسب مالية، تضع برنامج للمصاريف، تنفعل على صعيد أمور مالية بسبب أعطال او أقساط متراكمة او هداؤا او تعويض ، انتبه للمصاريف

الحوت: اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك اليوم متابعة بعض الجهود والتحركات التي عملت عليها سابقا لتؤكد عليها وتحرز تقدم وتحدد توجهك وتسمع جواب وتحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد تغيير شكلك او سيطرة على زمام الامور، الطاقة والنشاط من نصيبك اليوم