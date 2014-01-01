لتفادي زيادة الوزن تناول الكربوهيدرات مساءً

جهينة نيوز:

كشف الطبيب البريطاني مايكل موسلي أن الوقت الأنسب لتناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات هو عند المساء.

وفي حين يعتقد معظم الأشخاص أنّ عليهم تناول الكربوهيدرات في الصباح الباكر لكي يتمكن الجسم من حرق الغلوكوز خلال ساعات النهار، قال موسلي بعد إجراء بحثٍ إنّ هذا الأمر يؤدي إلى كسب الوزن الإضافي لأن عدم حرق الغلوكوز يؤدي إلى رفع نسبة الأنسولين في الجسم، الأمر الذي يتم عبر تخزين فائض السكر في الجسم على شكل دهون.

وأضاف موسلي أن تناول الكربوهيدرات في ساعات المساء او بعد الظهيرة لا يؤدي إلى تبدّل مستويات السكر في الدم مقارنة مع تناولها على وجبة الفطور، مشيرًا إلى ضرورة الامتناع عن تناولها والإفراط في الأكل قبل ذلك خلال ساعات اليوم.

وسيعيد الباحثون في جامعة سري (University of Surrey) البريطانية إجراء الاختبار الذي قاده موسلي على شريحة أكبر لتثبيت نتيجته.