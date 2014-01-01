موسكو تنفي ما أعلنته أنقرة حول انسحاب عسكريين روس من عفرين

الجمعة, 19 كانون الثاني 2018 الساعة 22:38 | سياسة, عالمي

موسكو تنفي ما أعلنته أنقرة حول انسحاب عسكريين روس من عفرين

جهينة نيوز:

نفى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي معلومات بشأن انسحاب العسكريين الروس من مدينة عفرين شمالي سوريا.

وفي مؤتمر صحفي في نيويورك ردا على سؤال حول مغادرة العسكريين الروس عفرين، قال لافروف “هذه الأنباء قد دحضت في وقت لاحق”.

و كان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي قد أعلن في وقت سابق من الجمعة أن روسيا ستسحب جميع جنودها من عفرين ، مؤكدا أن أنقرة ستواصل المحادثات مع موسكو حول العمل العسكري الذي خططت له في عفرين.مشددا على أنه لا مفر لجيش بلاده من تنفيذ عمليته في عفرين، والتي تقتصر حتى الآن على القصف عبر الحدود دون اجتياح بري.

يذكر أن رئيس الأركان التركي خلوصي آكار قد زار موسكو بصحبة رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبحث الجانبان عملية عفرين المرتقبة.

 


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